Что случилось этой ночью: вторник, 24 ноября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

- Южная Корея подняла в воздух истребители в связи с пролетом военных самолетов РФ через зону опознавания ПВО страны (KADIZ). Воздушное пространство республики нарушено не было, сообщили южнокорейские военные.

- Мелания Трамп сообщила, что в Вашингтоне продолжают работу над локальными гуманитарными прекращениями огня на Украине.

- Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что будет добиваться расследования в отношении Дженсена Хуанга, вернувшего пост CEO Nvidia.

- Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон призвала МИД страны рассмотреть вопрос о закрытии посольства Швейцарии после принятых санкций в отношении Пхеньяна.

- Минфин США ввел санкции в отношении более чем 20 юридических и физических лиц в рамках антииранской операции "Экономический изгой".

- Премьер Катара заявил, что Ближний Восток не вынесет новой эскалации между США и Ираном. По его словам, Доха продолжает работать с Тегераном и Вашингтоном для возобновления переговорного процесса.

- Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов в московских аэропортах в связи с ухудшением погоды 24 и 25 ноября.