Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Атака на систему онлайн-голосования, реакция Белого дома на статью об убийствах военных США в Афганистане, стрельба в Калифорнии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На систему онлайн-голосования по изменениям в Конституции совершена попытка атаки. В правительстве Москвы сообщили, что атака была предпринята в субботу вечером через сервис наблюдателя. Перерыва в голосовании не было, все голоса онлайн-избирателей будут учтены.

- Белый дом прокомментировал статью New York Times о предполагаемой причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане. В американской администрации опровергли утверждение издания о том, что Дональд Трамп был знаком с данными разведки по этому вопросу, но сам факт существования таких разведданных оставили без комментариев.

- Два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф. Очевидец сообщил, что слышал от 50 до 60 выстрелов. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

- The Rolling Stones готова подать в суд на Трампа, если он продолжит включать песни группы на своих митингах. Трамп с 2016 года использует на своих предвыборных мероприятиях композицию You Can't Always Get What You Want, The Rolling Stones пытается прекратить нелегальное использование своей песни.

- В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 3714 до 3738 человек.