Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 27.06В России 627 646+6 852В мире 9 979 535+177 963

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Атака на систему онлайн-голосования, реакция Белого дома на статью об убийствах военных США в Афганистане, стрельба в Калифорнии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На систему онлайн-голосования по изменениям в Конституции совершена попытка атаки. В правительстве Москвы сообщили, что атака была предпринята в субботу вечером через сервис наблюдателя. Перерыва в голосовании не было, все голоса онлайн-избирателей будут учтены.

- Белый дом прокомментировал статью New York Times о предполагаемой причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане. В американской администрации опровергли утверждение издания о том, что Дональд Трамп был знаком с данными разведки по этому вопросу, но сам факт существования таких разведданных оставили без комментариев.

- Два человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в Калифорнии. Инцидент произошел в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф. Очевидец сообщил, что слышал от 50 до 60 выстрелов. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

- The Rolling Stones готова подать в суд на Трампа, если он продолжит включать песни группы на своих митингах. Трамп с 2016 года использует на своих предвыборных мероприятиях композицию You Can't Always Get What You Want, The Rolling Stones пытается прекратить нелегальное использование своей песни.

- В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 3714 до 3738 человек.

Новости

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Что произошло за день: суббота, 27 июня

В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов

В Норвегии начали первые за сто лет раскопки корабля викингов

Тунис объявил о возобновлении туристического сезона

Макрон увидел прогресс в переговорах с Россией по безопасности в Европе и экологии

Пандемия коронавируса

Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране

Главный инфекционист США констатировал серьезную проблему с коронавирусом в стране

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');