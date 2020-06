Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Композиция You Can't Always Get What You Want стала "саундтреком" президентской кампании Трампа, несмотря на недовольство музыкантов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Британская рок-группа The Rolling Stones может подать судебный иск к президенту США Дональду Трампу, если тот продолжит использовать их песни на своих предвыборных митингах, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление юристов группы.

Представители музыкантов отметили, что совместно с организацией по защите прав исполнителей Broadcast Music, Inc. (BMI) пытаются прекратить нелегальное использование Трампом композиций The Rolling Stones, пояснив, что "дальнейшие шаги" потребовались, так как предыдущие указания были проигнорированы.

В заявлении сказано, что BMI проинформировала Трампа о том, что использование песен группы без разрешения будет являться нарушением его лицензионного соглашения и может быть предметом судебного разбирательства.

И в 2016, и в 2020 году на предвыборных митингах Трампа неоднократно звучал хит The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", в том числе и на последнем митинге в Талсе (Оклахома). Этой же композицией закончилась победная речь Трампа после объявления итогов выборов президента США в 2016 году.

The Rolling Stones не раз заявляла, что не поддерживает Трампа, и просила его прекратить использовать песни группы своей в предвыборной кампании.