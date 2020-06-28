Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Инцидент произошел в распределительном центре Walmart

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в городе Ред-Блафф, штат Калифорния, сообщает CNN.

По данным телеканала, субботу около 15:00 по местному времени неизвестный мужчина въехал на автомобиле в здание центра, из-за чего начался небольшой пожар. Нападавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Жив ли он, неизвестно.

Сотрудник распределительного центра рассказал The New York Times, что слышал от 50 до 60 выстрелов, пока убегал вместе с коллегами.

Другой сотрудник центра заявил The Record Searchlight, что стрелок показался ему знакомым, но его имени он не знает.