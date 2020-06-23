Экс-глава Wirecard задержан после пропажи со счетов компании 1,9 млрд евро

Бывший глава Wirecard AG Маркус Браун Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Wirecard AG Маркус Браун, ушедший в отставку на прошлой неделе, был задержан вскоре после того, как германская финтех-компания признала нехватку на ее счетах 1,9 млрд евро.

Как сообщила прокуратура Мюнхена, Браун сдался следователям вечером 22 июня. Он подозревается в предоставлении ложной информации. В течение дня будет принято решение о помещении экс-главы компании под арест на время следствия.

Скандал вокруг Wirecard начал разгораться на прошлой неделе, когда аудиторы компании не смогли подтвердить наличие у компании 1,9 млрд евро, или примерно четверти всех средств на ее балансе. Как сообщила аудиторская компания Ernst & Young, ей удалось найти свидетельства того, что управляющий банковского счета Wirecard "предоставил ложную информацию, подтверждающую остатки средств" в попытке "ввести аудитора в заблуждение и создать неверное представление о том, что такие денежные остатки существовали".

В пятницу, 19 июня, стало известно, что Браун подал в отставку.

Однако 22 июня совет управляющих компании высказал предположение, что на ее счетах могло не существовать средств, нехватку которых обнаружили аудиторы EY.

Акции Wirecard в ходе торгов во вторник дорожают примерно на 15%. За последние пять дней их стоимость упала более чем 80%.