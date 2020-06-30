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Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: ZUMA/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Украине с учетом складывающейся ситуации с распространением коронавируса необходимо быть готовой ко второй волне эпидемии, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник. Слова президента приводит его пресс-служба.

Отмечается, что кабинет министров Украины уже готовит больницы ко второй волне. На данный момент имеются койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве. Возобновлять работу детских лагерей в правительстве пока не собираются.

По данным на утро вторника, на Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 44 334 человека, выздоровевших - 19 115, умерли 1 159 человек.

Хроника 09 января – 30 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Зеленский Украина Коронавирус

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