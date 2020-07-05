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ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Организация постановила, что гидроксихлорохин, а также сочетание лопинавира и ритонавира не снижают смертность

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, эти три препарата лишь незначительно снижают или вовсе не влияют на смертность среди зараженных коронавирусом.

ВОЗ подчеркивает, что решение о приостановке тестов касается только международной программы Solidarity и не исключает оценки действенности препаратов при лечении пациентов, которые не были госпитализированы, а также в качестве профилактики COVID-19.

В конце мая ВОЗ на короткое время приостанавливала испытания гидроксихлорохина после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. Тогда в организации решили дождаться данных о безопасности использования препарата при лечении COVID-19. Уже 3 июня испытания были возобновлены.

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