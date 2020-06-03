Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата - гидроксихлорохин – от коронавируса нового типа.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в ходе брифинга, что после "анализа доступных данных по смертности" эксперты пришли к выводу, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.

Подобные испытания были прекращены более недели назад – после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда заявили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19. Сторонники такой терапии отмечают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много десятилетий. По их опыту, при правильном применении гидроксихлорохин действительно помогает больным. Один из наиболее видных сторонников такой терапии – французский профессор Дидье Раульт.

Однако многие ученые призывали к осторожности при использовании этого препарата. Так, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Президент отметил, что в США этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения. Оппоненты Трампа критиковали его за то, что по сути он разрекламировал препарат, не будучи уверенным в его эффективности и безопасности.

Хроника коронавируса. Июнь.

11
Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанцииВ Берлине готовится к открытию драматический театр1 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.1 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.1 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции
ВОЗ коронавирус гидроксихлорохин

Новости по теме

Новости

В программу Каннского кинофестиваля вошли более 50 картин

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Инвесторы вложили свыше $150 млрд в "коронабонды"

Лукашенко отправил в отставку правительство

Лукашенко отправил в отставку правительство

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Виртуальный саммит ЕС пройдет 19 июня

Автор "шведского пути" борьбы с коронавирусом признал ошибки

Автор "шведского пути" борьбы с коронавирусом признал ошибки

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот

Перенос встречи ОПЕК+ связали со спорами о нарушениях квот
Экономический кризис

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');