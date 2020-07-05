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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
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В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек

В России коронавирусом заразились еще 6 736 человек
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрированы 6 736 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, обнародованных в воскресенье.

У 29,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, умер 10 161 пациент (134 - за сутки), выздоровели 450 750 человек (3 871 - за сутки). Общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 340.

Россия по числу зарегистрированных случаев коронавируса остается на третьем месте в мире (данные американского Университета Джонса Хопкинса) после США (2,8 млн) и Бразилии (1,5 млн). В ближайшее время Россия может опуститься на четвертое место, уступив Индии, где уже 673 тысячи случаев заражения, а суточный прирост составляет свыше 24 тысяч.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 650 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 24 пациента, выздоровел 561 человек. Темп прироста составляет 0,3% - по этому показателю столица находится на втором месте в России, уступая только Чукотке, где темп равен нулю.

В столичном оперштабе добавили, что с момента открытия городских пространств в Москве 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня - на 59%.

Еще 287 новых случаев отмечено в Московской области, 275 - в Санкт-Петербурге, 272 - в Ханты-Мансийском АО, 266 - в Свердловской области, 241 - в Иркутской области, 217 - в Нижегородской области, 187 - в Ямало-Ненецком АО, 170 - в Архангельской области, 148 - в Воронежской области, 137 - в Мурманской области, 133 - в Красноярском крае, 131 - в Челябинской области, 127 - в Самарской области, 115 - в Алтайском крае, 112 - в Новосибирской области, 105 - в Ульяновской области. В других регионах суточный прирост составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 05 июля 2020 годаПандемия коронавируса
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