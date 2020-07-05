Одного человека достали живым из-под завалов на стройке ТЦ в Кировской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спасателям в Зуевке (Кировская область) удалось достать из-под завалов рухнувшей стены на стройке торгового центра одного пострадавшего, сообщается на сайте регионального главка МЧС в воскресенье.

Отмечается, что, по предварительным данным, под ними может находиться еще три человека.

На месте происшествия работает 21 спасатель, выехала оперативная группа главного управления МЧС РФ по области.

К проверке этого инцидента подключилась прокуратура Кировской области, сообщается на сайте надзорного органа. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало не менее четырех человек, трое из них погибли.

В свою очередь региональное правительство на своей странице в соцсети сообщает, что один из пострадавших в ближайшее время будет доставлен вертолетом санавиации в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирурги Кирова. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным правительства, строительство торгового центра вела частная организация, сдача в эксплуатацию была намечена к осени текущего года.

Как сообщалось, стена рухнула на стройплощадке ТЦ в городе Зуевка утром в воскресенье. Площадь обрушения превысила 300 кв. м. В результате инцидента погибли три человека, один госпитализирован с травмами.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).