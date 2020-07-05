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Три человека погибли при обрушении в строящемся ТЦ под Кировом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате обрушения при реконструкции торгового центра в Кировской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, их тела извлекли из-под завалов рухнувших конструкций перекрытия в ТЦ города Зуевка. Все погибшие - рабочие, производившие ремонт в центре. Еще один мужчина найден живым и госпитализирован, сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что площадь обрушения превысила 300 кв м.

Позже в МЧС России подтвердили обрушение в здании строящегося торгового центра в Зуевке по улице Свердлова. По данным спасателей, информация об обрушении его межэтажных перекрытий на площади 50 кв.м поступила в 10:59. По предварительной информации, под завалами находятся люди, сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства обрушения стены ТЦ в Зуевке, в результате которого погибли несколько рабочих.

Дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).

Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется, отметили в СКР.

Между тем, по данным регионального МЧС, под завалам оказались четыре человека.

Кировская область

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