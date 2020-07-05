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Начальник полицейских, замеченных в Москве с одинаковыми жетонами, получил взыскание

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Командиру роты второго оперативного полка московской полиции, у сотрудников которого были замечены жетоны с одинаковыми номерами, объявлено взыскание, говорится в ответе МВД на обращение главных редакторов "Эха Москвы" и "Новой газеты".

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Ответ замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгения Артёмова размещен в воскресенье на сайте "Новой газеты" и в Телеграм-канале главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Согласно тексту, что по результатам служебной проверки было установлено нарушение сотрудниками полиции требований Положения о нагрудном знаке. С сотрудниками подразделения провели профилактическую работу.

Главред "Эха Москвы" Венедиктов, который также является заместителем председателя Общественной палаты Москвы, выразил благодарность МВД за реакцию на нарушение. "Я благодарен министерству, которое довольно оперативно рассмотрело явное нарушение, связанное с одинаковыми жетонами, и приняло такое серьезное решение", - сказал он.

Одинаковые номера жетонов были замечены на полицейских при задержании сотрудников "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева на пикете в поддержку журналиста Ильи Азара. Это было запечатлено на фотографиях.

МВД России

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