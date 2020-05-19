Трамп рассказал об успехах США в разработке вакцины и лекарств от COVID-19

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты делают большие успехи в разработке вакцин, препаратов и методов лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Я думаю, что мы даже опережаем график", - заявил Трамп в ходе заседания членов своей администрации, уточнив, что испытания вакцин находятся на "первой и второй фазах".

По его словам, когда вакцина будет создана, американские военные будут задействованы в ее распространении по стране.

Кроме того, Трамп выступил в защиту приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина для профилактики заражения коронавирусом. Накануне президент США признался, что уже несколько недель принимает гидроксихлорохин, чтобы защититься от COVID-19, за что его раскритиковала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Это личное решение каждого, но у него (гидроксихлорохина - ИФ) великолепная репутация. И если бы на моем месте был бы кто-нибудь еще, то все бы сказали, что это разумно", - заявил Трамп после ланча с сенаторами-республиканцами.

Президент США выразил мнение, что препарат "обеспечивает дополнительный уровень защиты" от коронавируса, и посоветовал спросить мнение "многих врачей, которые выступают в защиту этого препарата". По его словам, у него не наблюдается побочных эффектов от приема гидроксихлорохина, а сам препарат стоит недорого.

Накануне американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе проведенных исследований на первой фазе клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". В июле 2020 года Moderna рассчитывает приступить к следующему этапу испытаний вакцины.

Над вакциной работают и другие крупные компании.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.