Из библиотек Гонконга изъяли несколько книг для их проверки по новому закону

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Гонконге девять книг изъяты из библиотек для проверки на соответствие новому закону о национальной безопасности, сообщает газета The South China Morning Post.

Речь идет о книгах продемократически настроенных авторов, а также тех, кто отстаивает идеи автономного развития Гонконга. В частности, сейчас в библиотеках нет доступа к книгам активиста студенческого движения Джошуа Вонга и члена Законодательного совета Тани Чан. После проверки будет принято решение, останутся ли издания в общественном доступе.

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу 30 июня. Он определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

В полиции предупредили, что гонконгские активисты, которые будут распространять и демонстрировать материалы в поддержку независимости Гонконга, будут подвергаться аресту и судебному преследованию.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников.