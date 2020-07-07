Эксперт заявила, что разработчики COVID-вакцины в РФ слегка отстают от зарубежных коллег

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские разработчики вакцины от коронавируса немного отстают по срокам от зарубежных коллег, сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дарья Егорова.

Об этом Егорова сказала на онлайн-собрании научного совета РАН по новым знаниям о лечении COVID-19. Она уточнила, что отставание связано в том числе с тем, что в РФ приступили к созданию вакцин позднее, чем такая возможность появилась у Китая.

С другой стороны, отметила Егорова, есть и технологический момент. "Для того, чтобы перейти к испытаниям кандидатного вакцинного препарата, необходимо произвести некую партию - это должна быть какая-то технология, которая не просто масштабируема на энное количество потенциального антигена, но в том числе это (должна быть - ИФ) большая околофармацевтическая история вокруг этого, чтобы сделать препарат препаратом", - рассказала Егорова.

Ранее на этом собрании известный вирусолог, замдиректора отдела вакцин американского государственного Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) Константин Чумаков рассказал, что во всем мире насчитывается 17 вакцин, которые успешно прошли фазу доклинических испытаний и вошли в стадию клинических испытаний на людях.