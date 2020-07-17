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Пентагон раскрыл некоторые детали о "супер-пупер гиперзвуковой ракете"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пентагон раскрыл подробности о гиперзвуковой ракете, которую президент США Дональд Трамп уже давно рекламирует как "супер-пупер", сообщает телеканал CNN.

"То, что он (Трамп - ИФ) имел в виду, на самом деле было недавним летным испытанием, которое мы провели в марте, во время которого скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука ", - рассказал телеканалу высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Американский президент в мае заявлял, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.

"Мы называем ее "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, в то же время Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных, а Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5-6 раз быстрее, чем имеющиеся модели. Не уточнив, какие именно ракеты он имеет в виду, Трамп подчеркнул, что разрабатываемая США ракета является самой быстрой в мире.

США Пентагон

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