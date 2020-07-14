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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
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Эксперт объяснил рост случаев заражения COVID-19 в США неполным режимом изоляции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего коронавирус продолжает распространяться по стране, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19, доктор Энтони Фаучи.

"Мы не закрылись полностью, и вот почему (количество случаев - ИФ) у нас идет вверх", - приводят его слова западные СМИ.

Фаучи отметил, что в США ранее удалось добиться относительной стабилизации эпидемиологической ситуации с выявлением в день примерно 20 тыс. случаев. И хотя, продолжил Фаучи, речь все равно шла о высоких показателях, началась отмена ограничительных мер, после чего произошли всплески заболеваемости в штатах Калифорния, Аризона, Техас, Флорида.

Он уточнил, что ряд штатов начал возобновлять экономическую активность без соблюдения критериев безопасности. В то же время Фаучи выразил мнение, что США не обязательно нужно вновь пытаться вводить полный спектр ограничений. Он пояснил, что можно "немного сдать назад, а затем двигаться с благоразумным соблюдением рекомендаций, делать шаг за шагом".

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Соединенных Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,47 млн случаев заражения, причем свыше 138 тыс. заболевших скончались. Накануне, 13 июля, в США за сутки выявили 56,1 тыс. случаев заболевания.

Хроника 09 января – 14 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Энтони Фаучи США Коронавирус

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