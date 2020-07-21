Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 707 960+200 469

Зеленский удалил пост с призывом смотреть фильм "Земляне" после освобождения заложников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский удалил свой пост в фейсбуке, разместить который требовал захвативший заложников в Луцке мужчина.

Он сделал это сразу после освобождения заложников. На размещенном ранее видео Зеленский произносил фразу "Фильм "Земляне" 2005 год. Смотреть всем".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который находится в Луцке, сообщил, что решение опубликовать ролик глава государства принял после переговоров с захватчиком.

"Договоренность - президент провел переговоры, отпустили трех людей, после этого президент опубликовал пост.... Была договоренность, долгий разговор был, вышли на это", - сказал Тимошенко журналистам во вторник вечером после того, как заложники уже были освобождены.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в свою очередь добавил, что Зеленский "пошел на это, чтобы люди были целы".

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения примерно с 20 пассажирами, при себе имел взрывчатку и оружие. Автобус находился на Театральной площади. Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

СБУ открыла дело по статье "террористический акт".

Вечером сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали удерживавшего их мужчину. Пострадавших в результате операции нет.

Украина Луцк Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Зеленский выполнил требование террориста и призвал всех смотреть фильм "Земляне"

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Что произошло за день: вторник, 21 июля

Заложникам в украинском автобусе передали воду

Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

В скафандре астронавта Кэссиди возникла неполадка при выходе в открытый космос

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');