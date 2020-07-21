Зеленский удалил пост с призывом смотреть фильм "Земляне" после освобождения заложников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский удалил свой пост в фейсбуке, разместить который требовал захвативший заложников в Луцке мужчина.

Он сделал это сразу после освобождения заложников. На размещенном ранее видео Зеленский произносил фразу "Фильм "Земляне" 2005 год. Смотреть всем".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который находится в Луцке, сообщил, что решение опубликовать ролик глава государства принял после переговоров с захватчиком.

"Договоренность - президент провел переговоры, отпустили трех людей, после этого президент опубликовал пост.... Была договоренность, долгий разговор был, вышли на это", - сказал Тимошенко журналистам во вторник вечером после того, как заложники уже были освобождены.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в свою очередь добавил, что Зеленский "пошел на это, чтобы люди были целы".

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как "Максим Плохой" захватил рейсовый автобус пригородного сообщения примерно с 20 пассажирами, при себе имел взрывчатку и оружие. Автобус находился на Театральной площади. Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Кривош Максим Степанович, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

СБУ открыла дело по статье "террористический акт".

Вечером сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали удерживавшего их мужчину. Пострадавших в результате операции нет.