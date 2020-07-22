Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

ЦИК Белоруссии сократит число наблюдателей на президентских выборах

ЦИК Белоруссии сократит число наблюдателей на президентских выборах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии сократил число национальных наблюдателей на участках для президентских выборов 9 августа, изменив порядок их направления. Председатель комиссии Лидия Ермошина объяснила это соображениями "и физической, и эпидемиологической безопасности".

Во время досрочного голосования на участках может быть не больше трех национальных наблюдателей, в день голосования - не больше пяти. Допускать их будут в порядке аккредитации. Если комиссия небольшая, не более семи человек, то количество наблюдателей не может превышать 50% от состава комиссии, отметила Ермошина.

Один из членов комиссии отметил, что поддерживает данное решение, поскольку "когда кто-то будет дышать в спину (членам избирательной комиссии. - ИФ.), они могут принять решение, которое нам неприемлемо".

Ермошина заявила, что президентская кампания "складывается так скандально, что члены УИК не чувствуют себя защищенными и морально, и физически". Она рекомендовала членам комиссий воздержаться от общения в соцсетях, "пока они вас не уничтожили окончательно, по крайней мере, вашу самооценку".

По ее словам, наблюдатели навязывают стиль поведения и действий членам УИК.

На 20 июля ЦИК Белоруссии аккредитовал 42 856 национальных наблюдателей за президентскими выборами. Среди них большинство представляют провластные общественные объединения - 31 186 человек. Наибольшее представительство у профсоюзов, входящих в ФПБ (8 779), Белорусского республиканского союза молодежи (6 019), республиканского общественного объединения "Белая Русь" (5 161) и Белорусского общественного объединения ветеранов (3 780). От Белорусского хельсинкского комитета аккредитованы 52 наблюдателя.

Всего в Белоруссии 5 767 участков, с учетом принятого в среду ограничения на них смогут допустить 28 800 наблюдателей.

Координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович заявил, что после решения ограничить число наблюдателей выборы в Белоруссии утратили последние атрибуты избирательной кампании и "перешли в стадию спецоперации по сохранению статус-кво в стране". Решение ограничить выборы противоречит принципу гласности, закрепленному в статье 13 Избирательного кодекса, цитирует его правозащитный центр "Весна".

2 июля президент Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии коронавирус побежден. До этого он делал заявления о переоценке рисков инфекции, отказывался вводить карантинные меры, а в качестве мер профилактики и лечения советовал баню, водку, трактор и косу. Вместе с тем, позднее в июле он сказал, что рекомендует согражданам не ездить за границу, чтобы не заразиться там COVID-19.

Белоруссия Центризбирком Лидия Ермошина коронавирус

Новости по теме

Новости

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

США обязали Китай закрыть консульство в Хьюстоне

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

До 14 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Чикаго

До 14 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Чикаго

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2

У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы

Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Зеленский выполнил требование террориста и призвал всех смотреть фильм "Земляне"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');