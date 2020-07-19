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Лукашенко уверен, что оппозиция не отказывается от идеи силового свержения власти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что одной из возможных целей его политических оппонентов является силовое свержение правительства.

"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на то (на 2010 год - ИФ), это говорит о том, что пока вот этот вариант: свержения существующего правительства или же расшатать обстановку - остается по-прежнему актуальным", - заявил Лукашенко 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Видеофрагмент выступления Лукашенко перед офицерами бригады показал в воскресенье вечером телеканал ОНТ.

Лукашенко сравнил текущую ситуацию с выборами 2010 года, когда была предпринята попытка силового захвата Дома правительства под руководством оппозиционных кандидатов в президенты.

"Вспомните 2010 год. Тогда все начиналось, чтобы нас поставить на колени - ввели санкции, наклоняли", - сказал он. По его словам, "в день президентских выборов решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства".

При этом Лукашенко добавил: "Генерал Равков (госсекретарь Совбеза, экс-министр обороны Андрей Равков - ИФ) правильно сказал - никто извне на нас нападать не будет".

Между тем, Равков со своей стороны обратил внимание, что чаще всего современная война и конфликты начинались не с интервенций извне с использованием войск. "Как правило, она начиналась с улицы, площади", - сказал он.

"Не надо думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, будет стрелять против народа. Не только Вооруженные силы, но и милиция, внутренние войска, пограничники, другие силовые структуры - наша задача - не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе", - сказал Равков.

Белоруссия Александр Лукашенко

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