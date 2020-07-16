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Лукашенко рассказал, что глава Витебской области вылечился от COVID-19 с помощью косы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о способе, который помог губернатору Витебской области Николаю Шерстневу вылечиться от коронавируса.

"Я у Николая спрашивал, как он боролся. Он говорит: брал косу, шел косить. Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился", - сказал Лукашенко в среду. Слова главы государства приводит близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".

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Лукашенко отметил, что, таким образом, он получил подтверждение высказанной им ранее теории, что "трактор всех вылечит".

"Это то, о чем я говорил в самом начале, когда пошутил, что "трактор всех вылечит". Ни в коем случае нельзя было останавливать посевную кампанию, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший", - подчеркнул президент.

Также глава государства обратил внимание на важность нахождения на свежем воздухе во время распространения COVID-19. "А во-вторых, обязательно надо работать на свежем воздухе. Ни в коем случае нельзя было запирать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах", - отметил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Витебская область Николай Шерстнев

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