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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая нашла нарушения на участке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая в воскресение приняла участие в голосовании на выборах главы государства.

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Как утверждает "Радио Свобода", в списках на участке №43 в минской гимназии она нашла фамилию своей дочери, которой там не должно было быть.

"В списках (Канопацкая - ИФ) увидела свою дочь, хотя ее не должно было там быть, так как у нее открепление - она находится за границей", - сообщило радио.

Канопацкая назвала себя единственным оппозиционным проевропейским политиком в нынешнем кампании и сказала, что она "единственная, кто может вывести действующего руководителя страны во второй тур".

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.

Белоруссия Анна Канопацкая

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