Жена Цепкало рассказала, почему политик уехал из Белоруссии в Россию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало выехал в Россию из-за отсутствия паспортного контроля на границе двух стран, заявила его супруга Вероника Цепкало.

"Между Беларусью и Россией нет границ. Если бы он поехал в Украину, то там граница есть. И насколько нас проинформировали, он (Валерий Цепкало - ИФ) уже в системе. Если бы его паспорт проверили на границе, то его бы уже не выпустили за пределы Беларуси. Именно поэтому он поехал с детьми в Россию", - сказала Цепкало в эфире радио "Эхо Москвы" в среду. Она подчеркнула, что безопасней из страны было выезжать именно в Россию.

Побег Цепкало из Белоруссии

На прошлой неделе стало известно, что Цепкало покинул территорию Белоруссии и находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Белоруссии.

Комментируя свой выезд и страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах - МВД и КГБ Белоруссии. Первое предостережение он получил две недели назад, второе - на днях. "Я совершенно точно знаю, что дана команда меня арестовать и склепать какое-нибудь дело. Детей используют в качестве инструментов давления, но сейчас этого они не смогут уже сделать", - сказал политик ранее в интервью "Эху Москвы".

Цепкало также говорил, что собирается вернуться на родину после выборов 9 августа, но допускает, что вернется и раньше. "В целом в страну после выборов я, безусловно, планирую возвращаться. Здесь все будет зависеть от исхода, но если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше чем 9 августа", - сообщил он изданию TUT.BY.

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Между тем ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.