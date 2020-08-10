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Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор

Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации никогда не договаривались о размещении его портрета на горе Рашмор (штат Южная Дакота).

"Это фальшивые новости от провальной New York Times и телеканала с низкими рейтингами CNN. Никогда не предлагали этого, хотя, основываясь на многих вещах, достигнутых за первые три с половиной года, возможно, больше, чем во время любого другого президента, звучит как хорошая идея для меня! " - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее газета New York Times и телеканал CNN сообщили, что помощники хозяина Белого дома обращались к губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм в прошлом году по вопросу добавления портрета Трампа к монументу с четырьмя президентами.

New York Times со ссылкой на источник сообщила, что после визита Трампа в Южную Дакоту в прошлом месяце Ноэм преподнесла президенту подарок в виде копии монумента высотой более метра с добавлением его лица в качестве пятого президента.

Гора Рашмор известна тем, что в её гранитной горной породе высечен барельеф высотой 18,6 м, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

США Дональд Трамп

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