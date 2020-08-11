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СК Белоруссии призвал граждан страны к благоразумию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии призвал сограждан не поддаваться "на провокации организаторов беспорядков", быть благоразумными и задуматься "о последствиях". Об этом говорится в обращении в телеграм-канале ведомства.

"Напоминаем, что за подобные противоправные действия непременно наступит уголовная ответственность", - отметили в СК.

В Белоруссии две ночи подряд одновременно во многих городах проходили протесты против несменяемости власти и против фальсификации результатов президентских выборов. Акции сопровождаются столкновениями с силовиками. Есть пострадавшие с обеих сторон. В ночь на 11 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем - по официальной версии, у протестующего в руке сдетонировало неустановленное взрывное устройство.

Утром в понедельник СК сообщил, что возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. К расследованию были подключены не менее ста следователей.

Ближе к вечеру ведомство уточнило, что возбуждено 21 уголовное дело по статьям 293 (массовые беспорядки); ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения); ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел); ч.1 ст.339 (хулиганство); ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

По причастности к этим преступлениям задержаны больше 80 человек.

"Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - заявили в СК.

Протесты в Минске

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Белоруссия Следственный комитет Минск

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