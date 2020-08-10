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США призвали власти Белоруссии не применять силу против демонстрантов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Властям Белоруссии следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Белоруссии и "глубоко обеспокоены" происходящим.

Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от актов насилия в отношении протестующих.

В частности, в МИД Франции заявили, что Минск должен "проявить максимальную сдержанность". "Мы обеспокоены насилием против белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении французского ведомства.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в тот же день в Минске и других городах Белоруссии )всего 33 населенных пункта) начались несанкционированные акции несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. Пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 протестующих, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано примерно 3 тыс. человек, были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Протесты в Минске

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Белоруссия США

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