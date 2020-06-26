В ФРГ вышли на след второго россиянина, возможно, причастного к убийству в Тиргартене

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в громком убийстве в берлинском районе Тиргартен, сообщает в пятницу издание Spiegel.

По информации издания, следователи полагают, что российский гражданин, некто Роман Д. из Санкт-Петербурга мог участвовать в подготовке убийства в августе 2019 года. Когда Роман Д. получал шенгенскую визу, то он представил "подозрительные данные", утверждает Spiegel.

"Они указывают на удивительные параллели с данными, которые подозреваемый Красиков использовал для своей подставной личности. Оба утверждали, что работали инженерами в санкт-петербургской фирме ЗАО "Руст" - хотя по официальным цифрам фирма практически не делала оборота", - говорится в статье. Помимо этого, задержанный обвиняемый по делу Вадим Красиков и Роман Д. подали документы на получение загранпаспорта и на шенгенскую визу в один и тот же день, следователи считают, что Роман Д. - это тоже не настоящее имя.

Пока установить, был ли Роман Д. задействован в преступлении и как именно, не удалось. Но Генпрокуратура ФРГ считает роль второго подозреваемого значительной - несмотря на то, что во время убийства 23 августа 2019 года Роман Д., очевидно, уже находился вне Евросоюза - его автомобиль, на котором он въехал в ЕС, был зарегистрирован за две недели до въезда, но к тому времени уже покинул шенгенскую зону в "направлении Белоруссии".

"Есть указания, в том числе данные с мобильных телефонов, что оба мужчины за месяцы до преступления находились в подмосковном Орехово-Зуево. Там тренируются специальные силы ФСБ. Еще одно совпадение?", - задается вопросом журнал.

В июне посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об убийстве в Тиргартене. Немецкие СМИ называют два его имени – Вадим Красиков и Вадим Соколов. Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.