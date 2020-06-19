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Меркель предупредила о новых возможных мерах против РФ в связи с убийством в Берлине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Германия оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством в Тиргартене, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД (ФРГ - ИФ), но вначале нужно подождать, что покажет процесс", - сказала Меркель журналистам в Берлине в пятницу.

Ранее канцлер сообщила, что лидеры стран ЕС решили продлить санкции в отношении РФ, наложенные в связи с событиями на Украине, еще на полгода. Отвечая на вопрос, не считает ли она необходимым ужесточить санкции в связи с делом об убийстве в Берлине, канцлер дала понять, что это дело не увязано с наложенными ограничениями и пока не обсуждается на уровне ЕС.

"Мы всегда сосредоточены на поводах. Один повод - это украинский конфликт, об этих санкциях мы сейчас говорили. Второе - это констатация, сделанная генпрокуратурой ФРГ в связи с кибератакой на бундестаг, в этом случае на европейском уровне ведутся переговоры. Третье - это новое свежее предъявленное обвинение", - указала канцлер.

Накануне, 18 июня, посла России в Германии Сергея Нечаева приглашали в МИД ФРГ для беседы, приглашение было сделано после того, как ранее в четверг генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России, задержанного по делу об этом убийстве.

Как считают в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста.

Россиянин подозревается в убийстве и нарушении законодательства об обращении с оружием.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года в районе Тиргартен. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Ангела Меркель Берлин Тиргартен Германия

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