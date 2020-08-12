Главный инфекционист США усомнился в готовности COVID-вакцины в России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с COVID-19.

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал Фаучи во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic.

"Я надеюсь, что русские действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали", - отметил он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Компания Moderna в сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения США запустила в июле третью, финальную фазу испытаний вакцины с 30 тыс. добровольцев. Moderna стала первым американским разработчиком COVID-вакцины, достигшим этой стадии.

Фаучи также выразил осторожный оптимизм в том, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу года.