Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.

Пандемия коронавируса

"Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, все три вакцины "подают огромные надежды"

Трамп также сообщил о достижении соглашения с компанией Moderna о покупке у нее 100 млн доз разрабатываемой ей вакцины от коронавируса в случае, если препарат будет зарегистрирован.

Ранее Трамп заявлял, что вакцина против коронавируса в США может быть готова примерно в начале ноября. При этом, отвечая на уточняющий вопрос о третьем ноября, когда в США пройдут президентские выборы, Трамп сказал: "Я думаю, в ряде случаев да, может быть, или раньше, но примерно в то время".

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Хроника коронавируса. Август.

15
Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Работы над созданием препарата финансирует РФПИ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей успешно привилась российской вакциной.10 августа. В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми масками для лица и защитными перчатками. На фото: чайка в порту Дувра, Великобритания.
США Дональд Трамп Коронавирус

Новости по теме

Новости

Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

СМИ сообщили о выстрелах и взрывах на юго-востоке Минска

"Би-Би-Си" сообщила об атаке силовиков на ее съемочную группу в Минске

Выборы в США - 2020

Байден определился с кандидатом в вице-президенты от демократов

В Минске третий вечер подряд проходят стычки силовиков с протестующими

В Минске третий вечер подряд проходят стычки силовиков с протестующими

Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Координатора "Открытой России" Рогова отпустили в Белоруссии

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Число жертв взрывов в Бейруте превысило 170 человек

Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');