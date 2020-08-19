Рабочим "Беларуськалия" предложили конфиденциально сообщать о провокаторах

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Руководство "Беларуськалия" предложило рабочим сообщать о попытках помешать им работать. Об этом компания сообщила в официальном телеграм-канале.

К этому сообщению приложен файл с копией формы жалобы, в нем требуется указать свое имя, табельный номер и номер телефона.

В форме написано: "Администрация ОАО "Беларуськалий" предпринимает все меры, чтобы защитить Ваше право работать спокойно. Если на Вас оказывают давление или каким-нибудь образом препятствуют Вашей работе, Вы можете сообщайте об этих фактах Вашему руководителю, службе безопасности предприятия или через эту форму КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!"

17 августа белорусские СМИ сообщили, что все шахты "Беларуськалия" остановлены и что рабочие начали бастовать. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной. Трейдер компании, Белорусская калийная компания призвала партнеров к пониманию и пообещала сделать все, чтобы не срывать контракты.

19 августа на главной площади Солигорска прошел митинг рабочих комбината. Сообщалось, что в нем участвовали несколько сотен человек из 17 000, а бастуют около 3000 человек. Глава стачкома предприятия Андрей Бокун заявил, что менеджмент оказывает давление на бастующих. По итогам митинга было решено проводить бессрочную забастовку до выполнения всех требований.

Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Белоруссии; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Президент Александр Лукашенко несколько раз критиковал бастующих рабочих, но отмечал, что их немного. 19 августа он потребовал от правительства обеспечить бесперебойную работу предприятий и предложил увольнять протестующих и не нанимать их снова. Он отметил, что сбоем в работе "Беларуськалия" уже воспользовался российский конкурент - "Уралкалий".

"Беларуськалий" - единственный в Белоруссии производитель хлоркалия и крупный экспортер калийных удобрений.