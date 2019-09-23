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"Роскосмос" еще не завершил расследование появления дырки в обшивке "Союза"

На прошлой неделе Рогозин сказал, что в госкорпорации уже знают, как это случилось, но не расскажут

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Расследование того, как в обшивке космического корабля "Союз МС-09" появилось отверстие, еще не завершилось, "Роскосмос" продолжает ждать информацию от следственных органов и обнародует ее после того, как получит, заявили в пресс-службе госкорпорации.

На прошлой неделе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации уже знают, как появилась эта дыра, но никому об этом не расскажут, чтобы иметь свои секреты. 22 сентября глава NASA Джим Брандейнстайн сказал, что попросит Рогозина поделиться этой информацией.

В пресс-службе госкорпорации сказали, что ее руководитель имел в виду внутренние данные "Роскосмоса, которые до официального завершения расследования раскрывать нельзя. Агентству NASA эту информацию предоставят также только после завершения расследования. Пока просьб от NASA рассказать о результатах расследования, госкорпорация не получала.

Дыру в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09" космонавты нашли после того, как 30 августа 2018 года на МКС началась утечка воздуха. Отверстие закрыли герметиком и заплатками. Изучив отверстие, космонавты пришли к выводу, что его сделали сверлом. На Землю для исследования были доставлены фрагменты обшивки. Пока основной версией следствия считалось то, что дыру могли непреднамеренно просверлить на космодроме при подготовке к пуску корабля, говорил информированный источник "Интерфакса".

Роскосмос Дмитрий Рогозин NASA

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