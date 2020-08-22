Заражения коронавирусом выявили в 41 школе Берлина

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Медики выявили заражения коронавирусом COVID-19 как минимум в 41 берлинской школе спустя две недели после начала занятий, пишет британская газета The Guardian.

Заражения выявлены и среди учащихся начальной школы, и среди учеников средней школы, и среди старшеклассников.

Непосредственно на уроках школьники занимаются без защитных масок и надевают их, когда выходят на перемены. Некоторые эксперты полагают, что эти меры слишком слабы, и учащиеся обязаны носить маски все время, которое проводят в образовательном учреждении.

Две недели назад в столице Германии после летних каникул открылись 825 школ.

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