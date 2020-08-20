Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:10Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19

В европейских странах наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Во многих странах ЕС продолжают фиксировать быстрый рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

В частности, в Испании за среду, 19 августа, выявили 3 715 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.

В Италии в среду выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая.

В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число инфицированных для этой страны с апреля.

Во Франции в каждом третьем городе власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе - на открытом воздухе. В Ницце же в четверг объявили о том, что маску теперь необходимо носить даже на природе. Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки во Франции в среду составило 3,8 тыс.

Хроника 09 января – 20 августа 2020 годаПандемия коронавируса
ЕС Испания Италия Германия Франция Коронавирус

Новости

Ядерное топливо загружено в первый энергоблок БелАЭС

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

В ФРГ за сутки выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трудовая партия Кореи назначила дату очередного съезда

Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Оппозиция в Белоруссии поставила цель преодолеть политический кризис

Компании США и Европы потратят $1 трлн на вывод производства из Китая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');