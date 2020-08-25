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Асад поручил Хусейну Арнусу сформировать новое правительство Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад во вторник поручил новому премьеру страны Хусейну Арнусу сформировать правительство, сообщают арабские СМИ.

На этот пост Арнус был назначен по итогам парламентских выборов, прошедших в Сирии в прошлом месяце.

Предыдущего премьера Имада Хамиса освободили от должности в июне, а бывшего министра водных ресурсов, 67-летнего Арнуса назначили тогда исполняющим обязанности главы правительства.

Парламентские выборы состоялись в Сирии в июле. Согласно их итогам, правящая партия Баас вместе со своими союзниками получила большинство в 250 мест в Народном совете (парламенте) Сирии.

Западные СМИ отмечают, что Сирия переживает серьезный экономический кризис в результате гражданской войны, продолжающейся с 2011 года.

Сирия Хусейн Арнус

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