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Польская "Солидарность" собрала для бастующих белорусов миллион злотых

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Польский независимый профсоюз "Солидарность" внес в созданный в Польше фонд "Солидарность с Беларусью" 1 млн злотых (около 700 000), передало "Радио Свобода" со ссылкой на издание Wiadomosci.

Председатель "Солидарности" Петр Дуда сообщил, что профсоюз направил в Белоруссию гуманитарную помощь бастующим рабочим - несколько десятков тонн продуктов.

В обращении к Белоруссии Дуда сказал, что собирает конференцию по деятельности профсоюзов в поддержку протестующих белорусов. Он также сообщил, что "Солидарность" будет поддерживать Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП), который считает "единственным в Беларуси свободным профсоюзом".

Ранее протестующих поддержал бывший лидер "Солидарности", экс-президент Польши Лех Валенса.

В Белоруссии третью неделю продолжаются протесты против официальных итогов президентских выборов. Протестующие требуют отставки президента Александра Лукашенко, расследования незаконных задержаний и пыток задержанных, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Рабочие некоторых крупных предприятий и организаций проводят бессрочную забастовку, добиваясь выполнения этих требований. О сборе средств в поддержку протестующих объявлял, в частности, уехавший из Белоруссии и не допущенный к выборам бывший чиновник Валерий Цепкало и другие сторонники оппозиции.

Лукашенко заявил, что организаторы беспорядков финансируются западными государствами и не скрывают проведения сбора средств за границей.

Польша Солидарность Петр Дуда Лех Валенса Белоруссия Александр Лукашенко

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