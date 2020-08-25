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Латвия выделит 150 тыс. евро на поддержку гражданского общества в Белоруссии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник постановило выделить из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" 150 000 евро на поддержку гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии, сообщает агентство BNS.

Министерство иностранных дел республики заключит договор на сумму 52 800 евро с обществом "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития", чтобы в сотрудничестве с работающими в Белоруссии негосударственными организациями предоставлять правовую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

По данным BNS, 36 000 евро будет выделено ресурсному центру для женщин "Marta", чтобы в сотрудничестве с работающими в Белоруссии негосударственными организациями предоставлять психологическую, практическую, юридическую и медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате нарушений прав человека в Белоруссии. Также с центром "Marta" будет заключен договор на сумму 9 500 евро для обучения белорусских психологов.

МИД Латвии также заключит договор на сумму 51 700 евро с Балтийским центром передового опыта средств массовой информации о предоставлении финансовой поддержки для развития независимых СМИ в Белоруссии.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. По оценкам СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 100 тысяч человек, по данным МВД - около 20 тысяч человек.

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