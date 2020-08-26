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В СНБО Украины заявили, что сейчас идет Первая мировая биологическая война

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в мире в настоящее время ведется биологическая война, сообщается на сайте СНБО в среду.

"Сегодня мы наблюдаем за Первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - заявил Данилов в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие".

Украина СНБО

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