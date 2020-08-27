Белоруски выстроились "в цепь солидарности" вокруг костёла в Минске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Около сотни женщин, преимущественно, в белых платьях выстроились в "цепь солидарности" вокруг Красного костёла, около Дома правительства на площади Независимости в центре Минска, передают белорусские телеграм-каналы. Число участниц акции увеличивается, несмотря на начавшийся дождь.

В среду вечером, 27 августа, представители силовых структур разогнали участников акции протеста на площади Независимости и заблокировали около сотни человек в Красном костеле, выставив пост на входе в здание религиозного назначения. Некоторые участники акции были задержаны.

Заявление католической церкви в Белоруссии

Ранее также сообщалось, что действия силовиков вызвали возмущение у руководства католической церкви в Белоруссии. Митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич назвал "неадекватными и противоправными" действия сотрудников силовых структур вечером в среду на территории костела святого Симеона и святой Елены в Минске и потребовал расследования.

"Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - говорится в заявлении Кондрусевича, опубликованном на сайте РКЦ в Беларуси.

Архиепископ подчеркнул, что "подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как Католическая Церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта".

Кондрусевич сказал, что, находясь за границей, "с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооруженными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костеле, имевшем место 26 августа".

"В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костёл и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания", - подчеркнул митрополит.

Он поддержал ранее сделанное генеральным викарием Минско-Могилевской архиепархии епископом Юрией Кособуцким заявление относительно данного инцидента.

"Как председатель Конференции католических епископов в Беларуси заявляю свой решительный протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь", - сказал Кондрусевич.