Католический митрополит призвал белорусские власти прекратить насилие

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич обратился к президенту страны Александру Лукашенко и ко всем тем, кто "облечен властью на разных уровнях", прекратить насилие и начать конструктивный диалог с обществом.

"Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан", - заявил Кондрусевич. Его обращение опубликовано на сайте Римско-Католической церкви в Белоруссии.

Как отметил митрополит, Белоруссия "переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах".

Он подчеркнул, что пролитая кровь на улицах белорусских городов, "избиение людей, которые вышли на мирные демонстрации, потому, что хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие".

Кондрусевич уверен, что все это ведет к дестабилизации ситуации и пагубному разделению в обществе. А для того, "чтобы излечить нанесенные в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата", может потребоваться много времени, возможно, не одно поколение.

Он подчеркнул, что впереди "трудный путь покаяния, духовно-нравственного очищения, без которого невозможно преодолеть социально-политический кризис".

В Белоруссии проходят акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем накануне ЦИК страны утвердил результаты голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1% голосов.