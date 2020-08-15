Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

Католический митрополит призвал белорусские власти прекратить насилие

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич обратился к президенту страны Александру Лукашенко и ко всем тем, кто "облечен властью на разных уровнях", прекратить насилие и начать конструктивный диалог с обществом.

"Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан", - заявил Кондрусевич. Его обращение опубликовано на сайте Римско-Католической церкви в Белоруссии.

Как отметил митрополит, Белоруссия "переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах".

Он подчеркнул, что пролитая кровь на улицах белорусских городов, "избиение людей, которые вышли на мирные демонстрации, потому, что хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие".

Кондрусевич уверен, что все это ведет к дестабилизации ситуации и пагубному разделению в обществе. А для того, "чтобы излечить нанесенные в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата", может потребоваться много времени, возможно, не одно поколение.

Он подчеркнул, что впереди "трудный путь покаяния, духовно-нравственного очищения, без которого невозможно преодолеть социально-политический кризис".

В Белоруссии проходят акции протеста против фальсификации результатов выборов. Между тем накануне ЦИК страны утвердил результаты голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,1% голосов.

Белоруссия Тадеуш Кондрусевич

Новости по теме

Новости

Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

Что случилось этой ночью: суббота, 15 августа

Совбез ООН не принял резолюцию США по иранскому оружейному эмбарго

Совбез ООН не принял резолюцию США по иранскому оружейному эмбарго

Шестой день протестов в Белоруссии прошел без разгонов и задержаний

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');