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США ветировали проект резолюции СБ ООН о реабилитации террористов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Совете Безопасности ООН впервые была заветирована резолюция по антитеррору - США проголосовали против проекта об уголовном преследовании, социальной реабилитации и реинтеграции террористов.

Согласно итогам голосования, документ поддержали 14 государств-членов, в том числе Россия, США выступили "против", тем самым наложив вето на резолюцию.

"Сегодня в СБ состоялось голосование по индонезийскому проекту резолюции об уголовном преследовании, социальной реабилитации и реинтеграции террористов. Россия поддержала проект, при этом выразив озабоченность в связи с тем, что в тексте отсутствует призыв ко всем государствам репатриировать своих граждан, прежде всего причастных к террористической деятельности, из зон вооруженных конфликтов", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

В индонезийском проекте резолюции, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса", подтверждались ранее введенные Советом Безопасности обязательства государств по уголовному преследованию иностранных террористов-боевиков.

В нем также содержался комплекс мер, связанных с их последующей социальной реабилитацией и реинтеграцией в общество, борьбы с радикализацией в тюрьмах и после выхода преступников на свободу.

Кроме того, в проект документа вошли предписания относительно параметров работы с родственниками террористов и их детьми, находящимися в зонах вооруженных конфликтов.

США ООН

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