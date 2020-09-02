Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:27Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 749 642+264 875

США испытали прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных летных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования.

Эти испытания являются частью программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), говорится в пресс-релизе агентства.

DARPA не сообщило, где и когда проводились испытания и какие самолеты при этом использовались. Однако ранее ВВС США информировали, что бомбардировщик B-52H Stratofortress станет испытательной платформой для программы HAWC, а также ряда других разработок гиперзвукового оружия.

США

Новости
Пандемия коронавируса

На Украине отмечен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

Умер один из лидеров "красных кхмеров", отбывавший пожизненный срок

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Правозащитники сообщили о почти 80 задержанных на протестах в Минске

Участники СВПД отказали США в праве вернуть санкции ООН против Ирана

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

ООН сообщила о 450 случаях пыток в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Бойкот странами Балтии электроэнергии БелАЭС не обеспокоил Минск

Москва предостерегла ЕС от финансирования белорусской оппозиции

Атака на редакцию Charlie Hebdo

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');