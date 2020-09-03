ЕС заявил, что пока сложно говорить о санкциях против РФ по инциденту с Навальным

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Для решения вопроса о санкциях в отношении России необходимо сначала провести расследование, чтобы выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В настоящее время еще нет расследования, которое позволило бы определить виновных в случае отравления господина Навального", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом он отметил, что в заявлениях всех европейских лидеров есть требования применения санкций в этом случае, но "в настоящий момент мы не знаем, кто виновен, и, следовательно, сложно говорить о санкциях".

Ранее в среду, 2 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин уже в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС реакцию на ситуацию с российским оппозиционером.

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