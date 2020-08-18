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В Ливане введут общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Ливане вновь вводят режим общенационального карантина и ночной комендантский час на фоне вспышки коронавируса COVID-19, сообщило во вторник МВД страны.

По данным министерства, новые меры вступят в силу в пятницу, 21 августа, и будут действовать две недели. В то же время режим изоляции не коснется работников, ликвидирующих последствия серии взрывов, прогремевших в порту Бейрута 4 августа.

На прошлой неделе минздрав страны сообщал о рекордном суточном приросте новых случаев заражения COVID-19. Ливанские СМИ указывали, что многие больницы в Бейруте переполнены после взрывов, что усложняет лечение заболевших коронавирусом.

В общей сложности за время пандемии в Ливане зарегистрировано 9,3 тыс. случаев коронавируса, 105 инфицированных скончались.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Хроника 09 января – 18 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Ливан Бейрут Коронавирус

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