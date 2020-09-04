Берлин и Париж поторопили РФ с расследованием отравления Навального

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию как можно быстрее прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Первый и основной шаг России, на территории которой имело место новое нарушение международного права, состоит в том, чтобы незамедлительно и полностью выявить факты и ответственных, стоящих за этим покушением на представителя российской политической оппозиции с использованием боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.

"Те, на ком лежит ответственность за это ужасное деяние, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - добавили министры, отметив, что "это нападение на представителя российской оппозиции, к сожалению, не одиночный инцидент".

Они подчеркнули, что "использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы нервно-паралитического боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. После этого несколько химикатов из группы "Новичок" были внесены в контрольный список Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее словам, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд из группы "Новичок" в его организме определен точно.

В России не возбуждено дело по факту происшествия с Навальным, доследственную проверку проводит МВД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с Германией по выяснению ситуации с Навальным, но заявил, что Берлин не ответил на официальные запросы Генпрокуратуры РФ. 4 сентября он уточнил, что следствие "будет открыто де-юре", если подтвердится информация о наличии в его организме отравляющих веществ. Эти данные, по словам Пескова, Москва рассчитывает получить от Берлина.