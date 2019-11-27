Несколько химикатов семейства "Новичков" внесены в контрольный список запрещенных ОЗХО

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства "Новичок".

Председатель конференции объявил, что все участники согласны с этим шагом и потому голосование можно не проводить.

Чья идея

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия.

Однако он не был принят ОЗХО. Затем РФ изменила предложение, а тем временем Канада, Нидерланды и США представили совместный план, предложив включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения западных стран, однако в итоге стороны пришли к компромиссу.

В итоге на практике в список будут включены четыре вещества: согласно документам ОЗХО, предложенные западными странами два соединения есть и в российском списке из четырех веществ.

В список 1 КХО, куда предлагаются изменения, вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Что это значит

Итоги конференции по просьбе "Интерфакса" прокомментировал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, после включения отравляющих веществ класса "Новичок" в контрольный список ОЗХО страны-участницы Конвенции могут потребовать проведения инспекций в РФ, однако в России этих веществ давно нет.

Даже если та или иная страна не декларирует наличие запрещенного ОВ, другие государства страны-участницы Конвенции могут потребовать проведения проверки, отметил он.

"Применительно к России, это может коснуться полигона в Шиханах (Саратовская область), где в свое время испытывалось химоружие, в том числе так называемый "новичок", - продолжи эксперт.

Но, добавил он, и в этом случае Россия ничем не рискует: объект в Шиханах давно превратился в руины.

"С "новичком" в нашей стране не работали последние 20-25 лет, в отличие от США и Великобритании", - сказал Никулин.