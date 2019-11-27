Поиск

Несколько химикатов семейства "Новичков" внесены в контрольный список запрещенных ОЗХО

Несколько химикатов семейства "Новичков" внесены в контрольный список запрещенных ОЗХО
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства "Новичок".

Председатель конференции объявил, что все участники согласны с этим шагом и потому голосование можно не проводить.

Чья идея

Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, предусмотренный Конвенцией и запрещении химического оружия.

Однако он не был принят ОЗХО. Затем РФ изменила предложение, а тем временем Канада, Нидерланды и США представили совместный план, предложив включить туда только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". В январе 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. Россия в сентябре выступила с возражением против предложения западных стран, однако в итоге стороны пришли к компромиссу.

В итоге на практике в список будут включены четыре вещества: согласно документам ОЗХО, предложенные западными странами два соединения есть и в российском списке из четырех веществ.

В РоссииОдин из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему мируЧитать подробнее

В список 1 КХО, куда предлагаются изменения, вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Что это значит

Итоги конференции по просьбе "Интерфакса" прокомментировал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, после включения отравляющих веществ класса "Новичок" в контрольный список ОЗХО страны-участницы Конвенции могут потребовать проведения инспекций в РФ, однако в России этих веществ давно нет.

Даже если та или иная страна не декларирует наличие запрещенного ОВ, другие государства страны-участницы Конвенции могут потребовать проведения проверки, отметил он.

"Применительно к России, это может коснуться полигона в Шиханах (Саратовская область), где в свое время испытывалось химоружие, в том числе так называемый "новичок", - продолжи эксперт.

Но, добавил он, и в этом случае Россия ничем не рискует: объект в Шиханах давно превратился в руины.

"С "новичком" в нашей стране не работали последние 20-25 лет, в отличие от США и Великобритании", - сказал Никулин.

ОЗХО Новичок

Новости по теме

Новости

Лагард заявила, что доверие к евро достигло исторического рекорда

США отказались обменивать "шпиона" Уилана на кого-либо осужденного в Штатах

Власти Шотландии собрались провести новый референдум о независимости страны

Власти Шотландии собрались провести новый референдум о независимости страны

Путин поедет на открытие "Турецкого потока"

Путин поедет на открытие "Турецкого потока"

Страховщик опроверг сообщения об ампутации рук у девочки, пострадавшей в Доминикане

Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом "Миссия невыполнима"

Директор музея в Дрездене сравнил ограбление с фильмом "Миссия невыполнима"

Deutsche Bank продал Goldman Sachs активы на $51 млрд

Российско-украинский газовый конфликт

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');