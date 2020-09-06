Германия обсудит реакцию на "дело Навального" с Евросоюзом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни Берлин обсудит в ЕС реакцию по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD в воскресенье.

Маас утверждает, что этот вопрос касается не только Германии, но и международного сообщества. Против Навального использовали боевое химическое вещество и этим нарушили международную конвенцию о химическом оружии.

Германия планирует обсудить этот вопрос с партнерами по Евросоюзу и НАТО.

Маас сказал, что Германия призывает Россию принять участие в расследовании.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в коме. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Британские власти возложили ответственность за отравление Скрипалей на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с Германией по ситуации вокруг Навального, однако отметил, что Берлин не дал ответов на ранее отправленные официальные запросы. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".