В Минске задержали порядка 30 человек за участие в акциях протеста

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - За участие в несанкционированных акциях в Минске в субботу задержаны около 30 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - проинформировала она.

По ее словам, задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

Как сообщалось, в субботу утром на акцию протеста вышли студенты минских вузов. Как передал портал tut.by, они стекались к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, где располагались небольшими группами. По его данным, в полдень там уже начались задержания.

Позже очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили о задержании группы студентов на улице Карла Маркса, затем поступила информация о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" рассказал, что на данный момент ему известны имена порядка 20 студентов, задержанных в Минске.

Между тем, днем в белорусской столице началась очередная женская акция протеста.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.