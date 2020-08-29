На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур начали проводить точечные задержания участников Женского марша солидарности, проходящего в субботу в Минске, сообщают очевидцы.

Колонна участников протестного марша движется по улицам в центре Минска, меняя направление из-за попыток ОМОНа разделить протестующих. В настоящее время колонна движется в сторону площади Бангалор.

Согласно поступающим сообщениям, по ходу движения на улице Хоружей вблизи перекрестка задержали молодого человека, который "отбился" от основной колонны. В белорусских телеграм-каналах сообщают о задержании двух человек.

По оценкам очевидцев, число участниц Женского марша в Минске, сторонниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, достигло 10 тысяч.