Отпущены 25 из 34 задержанных на акциях протеста в Минске студентов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу, сообщила корреспонденту "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента. "Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда", - рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек "повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Как сообщалось, за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу милиция задержала более 30 человек. "Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - рассказала агентству "Интерфакс" Ганусевич.

"Задержанные были доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - уточнила Ганусевич.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

В субботу в Минске также проходило несколько несанкционированных акций, в частности, студентов, а еще женский марш. По предварительным данным МВД, он завершился без задержаний.